Курский вуз попал в списки Forbes

Опубликованы результаты первого рейтинга российских вузов по версии редакции Forbes. Лучшие университеты в рейтинге оценивались по 10 параметрам, разбитым на три группы: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения. За основу взяли данные Министерства образования России. Также Forbes изучил биографии более 1600 представителей российской элиты – участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов. В списке Forbes оказался курский вуз. КГМУ на 1-м месте среди 48 медицинских высших образовательных организаций России и на 32-м из более 600 вузов, принявших участие в рейтинге. КГМУ стал единственным вузом Курска, попавшим в первую сотню.