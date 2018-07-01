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Грузовикам запретят ездить по федеральным трассам

Сегодня, 08:04
Грузовикам запретят ездить по федеральным трассам
В Курской области на федеральных трассах на лето  ограничили движение большегрузного транспорта. Оно будет действовать с 5 июля до 31 августа  при дневной температуре свыше 32 градусов на автодорогах М-2 «Крым», А-142 Тросна-Калиновка, Р-298 Курск-Воронеж-Борисоглебск. Тяжеловесному транспорту проезд разрешат с 22 до 10 часов. Ограничения вводятся для обеспечения сохранности дорожного покрытия на федеральных трассах.  Они не коснутся  пассажирских перевозок автобусами, перевозок грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧП, транспортировок  дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
Справка:
По территории Курской области проходят федеральные трассы:
М-2 «Крым» (км 456+040- км 603+000);
А-142 Тросна-Калиновка (км  17+200- км 113+000); 
Р-298 Курск-Воронеж-автомобильная дорога Р-22 «Каспий» (км 9+200- км 152+500)
 

Информация предоставлена пресс-службой ФКУ Упрдор Москва-Харьков
 

 

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