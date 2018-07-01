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За неуплату налогов под суд идет гендиректор строительной фирмы

Сегодня, 08:05
За неуплату налогов под суд идет гендиректор строительной фирмы
В Курской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гендиректора строительной компании по статье «уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в крупном размере». Как рассказали в СК, руководитель фирмы внес заведомо ложные сведения в декларации по НДС и таким образом уклонился от уплаты налогов. Речь идет о периоде с 3 квартала 2013-го по 4 квартал 2014-го года включительно. Общая сумма недоплаченных налогов превысила 5 миллионов рублей. Окончательную точку в этом деле вскоре поставит суд.

 

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