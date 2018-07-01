Курянку за долг в 800 тысяч отправили на исправительные работы

Курянку за неуплату алиментов своей несовершеннолетней дочери осудили на исправительные работы. Женщину лишили родительских прав и обязали ежемесячно перечислять четверть зарплаты органам опеки и попечительства. Выплаты необходимо было начать в 2008 году - вплоть до исполнения 18 лет ребёнку. Но все требования женщина игнорировала, в итоге долг по алиментам перевалил за 800 тысяч рублей. Курянку привлекали к административной ответственности и заключили под арест на 12 суток. Но и после этого она никаких мер к погашению задолженности не предприняла. Тогда на курянку завели уголовное дело. Суд признал ее виновной и приговорил к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.



