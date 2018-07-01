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В Курчатовском районе за нарушения на 2 недели закрыли свиноводческую ферму

Сегодня, 13:27
В Курчатовском районе за нарушения на 2 недели закрыли свиноводческую ферму
После проверки Россельхознадзора приостановлена деятельность свиноводческой фермы ООО «Агропромышленный комплекс Курской АЭС» в Курчатовском районе. Как пояснили в ведомстве, на предприятии не организован эпизоотический мониторинг по выявлению возможной циркуляции вируса африканской чумы свиней, входы в помещения не оснащены дезковриками, не проводится дезинфекция одежды и обуви сотрудников. Постановлением суда деятельность свиноводческой фермы приостановили на 15 суток. 

 

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