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В Курской области зарегистрирован первый случай ботулизма

Сегодня, 13:57
В Курской области зарегистрирован первый случай ботулизма
В Курской области зарегистрирован первый в этом году случай заболевания ботулизмом. В конце июня с таким диагнозом в больницу попал мужчина. Он поел вяленой рыбы собственного приготовления и оказался в стационаре. Пациент еще проходит лечение. В курском Роспотребнадзоре пояснили: причиной возникновения ботулизма чаще всего является употребление в пищу продуктов, приготовленных впрок в домашних условиях с нарушением технологии приготовления и условий хранения. Это вяленая рыба и домашние консервы. Напомним, в 2017-ом зафиксировали 3 случая ботулизма с пятью пострадавшими. 
Ботулизм - тяжелое пищевое отравление сильнейшим биологическим ядом, который продуцируется ботулинической палочкой в анаэробных условиях. В первую очередь поражаются нервная и сердечно-сосудистая системы. Заболевание обычно проявляется через несколько часов после употребления некачественного продукта. Позже отмечается снижение остроты зрения, двоение в глазах, сухость во рту, затрудненное глотание, охриплость или полное отсутствие голоса. При отсутствии своевременной медицинской помощи данное заболевание может закончиться летальным исходом.

 

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