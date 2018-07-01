Московский Кредитный банк Романа Авдеева развивает свою терминальную сеть

Московский Кредитный банк (МКБ) предпринимателя Романа Авдеева вместе с торговыми сетями «Отдохни» и «МясновЪ» запустил пилотный проект, благодаря которому магазины переходят на электронную инкассацию. Банк в 56 торговых точках установил терминалы, чтобы сократить затраты на содержание наличных денежных средств. В результате удалось оптимизировать механизм зачисления на счет в банке наличных денег, работу сотрудников, оборот документов, управление оборотом и оперативный контроль.

Как заявила руководитель подразделения развития транзакционного бизнеса банковского учреждения Марина Арищенко, развитие терминальной сети банка в российских регионах является естественным путем расширения терминального бизнеса. В Нижнем Новгороде и в Нижегородской области россияне уже довольно активно стали оплачивать услуги, оплату которых принимают терминалы МКБ. В дальнейшем банк намерен продолжать развитие платежного сервиса для горожан благодаря подключению провайдеров услуг на местном уровне. Рассматривая ситуацию в глобальном масштабе, то следует отметить одну из целей кредитной организации – добиться того, чтобы терминалы МКБ превратились в незаменимых помощников для граждан, проживающих в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.

В дальнейшем Московский Кредитный банк бизнесмена Романа Авдеева собирается перевести торговые точки сетей «Отдохни» и «МясновЪ» на электронную инкассацию. На сегодняшний день терминалы банковского учреждения уже установлены в 56 магазинах столицы и в 46 в Нижнем Новгороде. В торговых точках Москвы и Московской Области банк планирует установить дополнительно 122 терминала. Оборудование расположено в открытыхзонах, что позволяет обслуживать большой поток плательщиков.