60 медиков переберутся в курскую глубинку

В Курской области продолжают реализацию программы «Земский доктор», когда молодые специалисты переезжают работать в глубинку, за что получают единовременные выплаты в один миллион рублей. Для фельдшеров предусмотрены "подъемные" в 500 тысяч. В этом году 45 врачей и 15 фельдшеров укрепят кадровый состав сельских больниц. Всего же за 5 лет город на деревню сменили 231 доктор и 5 фельдшеров. 13 медиков отправили в Мантуровскую центральную районную больницу. Акушер-гинеколог переехал из Белгородской области. Теперь средний возраст докторов в мантуровской больнице не превышает 48 лет.