На Курской АЭС-2 забетонировали фундамент будущего реактора

На КАЭС-2 завершено бетонирование фундамента реакторного здания энергоблока №1. Работы начались в конце апреля и велись последовательно на шести участках. В конструкцию фундаментной плиты размером 77 х 83 метров и высотой 2,6 метра уложено 16,7 тысяч кубометров самоуплотняющегося бетона. Лабораторные испытания показали, что сейчас пять из шести участков готовы к возведению контурных стен здания реактора. С 7 июля, после набора прочности шестым участком, строители начнут бетонирование контурных стен здания реактора.



