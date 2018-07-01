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На Курской АЭС-2 забетонировали фундамент будущего реактора

Сегодня, 15:51
На Курской АЭС-2 забетонировали фундамент будущего реактора
На КАЭС-2 завершено бетонирование фундамента реакторного здания энергоблока №1. Работы  начались в конце апреля и велись последовательно на шести участках. В конструкцию фундаментной плиты размером 77 х 83 метров и высотой 2,6 метра уложено 16,7 тысяч кубометров самоуплотняющегося бетона. Лабораторные испытания показали, что сейчас пять из шести участков готовы к возведению контурных стен здания реактора. С 7 июля, после набора прочности шестым участком, строители начнут бетонирование контурных стен здания реактора.  

 

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