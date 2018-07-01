Во Льгове при взрыве в бомбоубежище едва не погибли два человека

Во Льгове проводится проверка по факту происшествия на одном из защитных сооружений. Как пишет «ДДД» со ссылкой на СК, 29 июня два местных жителя 18 и 19 лет покрывали стены и пол бомбоубежища грунтовкой. Это вещество относится к легковоспламеняющимся. По предварительным данным, в какой-то момент концентрация паров праймера в воздухе превысила норму в три раза, последовало воспламенение, за ним взрыв. Юноши получили ожоги более 50% тела. Оба были госпитализированы в реанимацию Курской областной больницы. За их жизни борются медики. Ведется доследственная проверка. Уже известно, что на момент происшествия в помещении отсутствовала вентиляция. Сегодня, 16:51 К списку новостей