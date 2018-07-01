Во Льгове при взрыве в бомбоубежище едва не погибли два человека
Сегодня, 16:51
Во Льгове проводится проверка по факту происшествия на одном из защитных сооружений. Как пишет «ДДД» со ссылкой на СК, 29 июня два местных жителя 18 и 19 лет покрывали стены и пол бомбоубежища грунтовкой. Это вещество относится к легковоспламеняющимся. По предварительным данным, в какой-то момент концентрация паров праймера в воздухе превысила норму в три раза, последовало воспламенение, за ним взрыв. Юноши получили ожоги более 50% тела. Оба были госпитализированы в реанимацию Курской областной больницы. За их жизни борются медики. Ведется доследственная проверка. Уже известно, что на момент происшествия в помещении отсутствовала вентиляция.