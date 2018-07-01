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Мошенники под видом сотрудников МЧС вымогают у бизнесменов деньги

Вчера, 11:45
Мошенники под видом сотрудников МЧС вымогают у бизнесменов деньги
В Курской области участились случаи мошенничества в отношении представителей бизнеса. Аферисты обзванивают торговые центры, кафе и рестораны, представляются высокопоставленными сотрудниками МЧС и сообщают о якобы предстоящей проверке состояния пожарной безопасности. Взамен на лояльное отношение высказывают просьбу об оказании материальной помощи им или третьим лицам. В спасательном ведомстве официально заявили о непричастности должностных лиц МЧС к подобным незаконным действиям и призвали быть бдительными, обо всех подобных фактах сообщать в правоохранительные органы.  

 

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