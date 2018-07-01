Водитель "Крайслера" в ДТП сломал руку

В Железнодорожном округе Курска 3 июля произошло ДТП, в котором пострадал человек. По данным Госавтоинспекции, около пяти вечера на улице Чайковского «Крайслер Нью-Йоркер» под управлением 44-летнего мужчины ехал из центра города. Поворачивая на автозаправочную станцию через встречную полосу, он столкнулся с двигавшейся со стороны воронежского въезда «Киа Рио», за рулём которой находился 23-летний парень. «Крайслер» от удара выбросило на газон, его водитель с переломом руки и черепно-мозговой травмой был госпитализирован.