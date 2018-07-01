поиск по сайту
 

Водитель "Крайслера" в ДТП сломал руку

Вчера, 11:51
Водитель
В Железнодорожном округе Курска 3 июля произошло ДТП, в котором пострадал человек. По данным Госавтоинспекции, около пяти вечера на улице Чайковского «Крайслер Нью-Йоркер» под управлением 44-летнего мужчины ехал из центра города. Поворачивая на автозаправочную станцию через встречную полосу, он столкнулся с двигавшейся со стороны воронежского въезда «Киа Рио», за рулём которой находился 23-летний парень. «Крайслер» от удара выбросило на газон, его водитель с переломом руки и черепно-мозговой травмой был госпитализирован.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама