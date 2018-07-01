В Курском районе отремонтировали участок трассы М-2 «Крым»

В Курском районе завершился ремонт 4-километрового участка федеральной автодороги М-2 «Крым». В нормативное состояние привели отрезок в районе деревни Верхняя Медведица. Здесь восстановили верхний слой дорожного покрытия с использованием щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, которая обеспечивает высокую устойчивость полотна к разрушающим воздействиям, деформации, колееобразованию. Кроме того, федеральные дорожники выполнили ремонт пересечений и примыканий к трассе, на проезжую часть нанесли горизонтальную разметку из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками. На этом ремонт дорог не закончится. Планируется капитально отремонтировать еще 23 километра автодорог. До конца года введут в эксплуатацию объекты на Р-298 Курск-Воронеж-Борисоглебск и А-142 Тросна-Калиновка.





По информации пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Харьков







