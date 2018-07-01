поиск по сайту
 

В Курском районе отремонтировали участок трассы М-2 «Крым»

Вчера, 11:54
В Курском районе отремонтировали участок трассы М-2 «Крым»
В Курском районе завершился ремонт 4-километрового участка федеральной автодороги М-2 «Крым». В нормативное состояние привели отрезок в районе деревни Верхняя Медведица. Здесь восстановили верхний слой дорожного покрытия с использованием щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, которая обеспечивает высокую устойчивость полотна к разрушающим воздействиям, деформации, колееобразованию. Кроме того, федеральные дорожники выполнили ремонт пересечений и примыканий к трассе, на проезжую часть нанесли горизонтальную разметку из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками. На этом ремонт дорог не закончится. Планируется капитально отремонтировать еще 23 километра автодорог. До конца года введут в эксплуатацию объекты на Р-298 Курск-Воронеж-Борисоглебск и А-142 Тросна-Калиновка.
 
 

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Харьков

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама