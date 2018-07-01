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Бой Поветкина и Джошуа может пройти в России

Вчера, 12:03
Бой Поветкина и Джошуа может пройти в России
Менеджер промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов сообщил, что поединок обязательного претендента на титул WBA россиянина  Александра Поветкина с чемпионом по трём версиям британцем Энтони Джошуа состоится 22 сентября. На данный момент "Мир бокса" и Matchroom близки к завершению сделки. Но пока, по словам Корнилова, не ясно, где пройдёт бой – в России или Великобритании. Напомним, ранее команде Джошуа не удалось договориться об объединительном поединке с чемпионом WBC американцем Доентеем Уайлдером.

 

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