Бой Поветкина и Джошуа может пройти в России

Менеджер промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов сообщил, что поединок обязательного претендента на титул WBA россиянина Александра Поветкина с чемпионом по трём версиям британцем Энтони Джошуа состоится 22 сентября. На данный момент "Мир бокса" и Matchroom близки к завершению сделки. Но пока, по словам Корнилова, не ясно, где пройдёт бой – в России или Великобритании. Напомним, ранее команде Джошуа не удалось договориться об объединительном поединке с чемпионом WBC американцем Доентеем Уайлдером.