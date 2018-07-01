Мошенники украли со счетов курян 350 тысяч рублей

В Курске возбуждено 7 уголовных дел по статье «Кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину». В прокуратуре раскрыли схему обмана, которую использовали мошенники. Куряне получили смс о приостановлении операций по банковской карте. Чтобы решить проблему, нужно было позвонить по телефону горячей линии, указанному в сообщении. В ходе разговора неизвестные лица представлялись сотрудниками банковских учреждений и подтверждали, что операции по банковским картам приостановлены. По их заверениям для возобновления обслуживания якобы необходимо сменить пин-код. Доверчивые жители Курска сообщали незнакомцам номер карты и личные данные. Вскоре с карт потерпевших деньги переводились на иные счета. Общий ущерб - около 350 тысяч рублей. Сейчас пытаются установить, кто стоит за этими преступлениями.



















