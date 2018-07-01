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«Динамо» и «Инвента» узнали соперниц по премьер-лиге

Вчера, 12:50
«Динамо» и «Инвента» узнали соперниц по премьер-лиге
На заседании исполкома Российской федерации баскетбола утвердили регламент чемпионата и Кубка России, а также составы участников соревнований на предстоящий сезон. В женской премьер-лиге второй раз выступят два клуба из Курска — «Динамо» и «Инвента». Их соперницами станут баскетболистки клубов УГМК (Екатеринбург), «Надежда» (Оренбург), «Енисей» (Красноярск), МБА и «Динамо» (Москва), «Спарта&К» (Видное), «Динамо» (Новосибирск) и «Спартак» (Ногинск). Таким образом в элитном дивизионе осталось 10 команд вместо прошлогодних 11. «Казаночка» приняла решение играть в суперлиге-1. 

 

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