Электронным больничным за год воспользовались 8 тысяч курян

Ровно год прошел со дня появления на курской земле электронного больничного. Как сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования, электронной формой документа уже воспользовались 8 тысяч курян. Сегодня фактически все лечебные учреждения области выдают листки нетрудоспособности в электронном формате. Наиболее опытными из медучреждений областного центра признана Курская городская больница №6, выдавшая каждый 10-й электронный больничный. Среди центральных районных больниц бесспорным лидером стала Медвенская ЦРБ. Сегодня его приняли и посчитали вполне удобным приобретением более 300 организаций.



