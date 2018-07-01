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Во Льгове в пожаре пострадал подросток

Вчера, 13:10
Во Льгове в пожаре пострадал подросток
3 июля во Льгове произошел пожар по необычной причине. Сообщение о возгорании на улице Куйбышева поступило в «Службу спасения – 112». Когда на место прибыли оперативные службы, выяснилось, что пылает деревянный сарай. Ожоги получил 15-летний подросток. По предварительным данным, сначала он самостоятельно пытался справиться с пламенем. Вероятно, подросток занимался ремонтом скутера, когда началось возгорание. На ликвидацию пожара у огнеборцев ушло несколько минут. Пожар уничтожил кровлю строения, повредил стены и вещи, хранившиеся в сарае. Пострадавшего доставили в больницу. Предположительная причина возгорания - неисправность системы подачи топлива в скутере.

 

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