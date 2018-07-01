Промсвязьбанк на территории Санкт-Петербурга выступает официальным банком VK Fest

Промсвязьбанк стал официальным российским банком VK Fest, музыкально-развлекательного крупнейшего фестиваля на территории Санкт-Петербурга. VK Fest является четвёртым по счету, который проведут 28-29 июля текущего года на берегу Финского залива, на территории Парка 300-летия города. Непосредственно для обладателей банковских карт Промсвязьбанка на приобретение билетов действовать будут скидки до двадцати процентов. Стать клиентом российской банковской организации, а также пользоваться привилегиями во время покупки билета на фестивале довольно легко. В данном случае достаточно произвести заполнение заявки на карту "Твой кэшбэк". Потом её следует забрать у курьера либо в стенах офиса банка.

Стоит отметить, что на территории фестиваля, которая равна площади в сорок два футбольных поля, будут расположены четыре музыкальные сцены. В свою очередь хэдлайнерами текущего года выступят: Ногу Свело, Джиган, Чайф, Монеточка, Диана Арбенина, LOBODA, Елена Темникова, Баста. Для поклонников джаза, а также академической музыки действовать будет новая "Зеленая сцена". При этом возле "Синей сцены" будет размещаться закрытая лаунж-зона ПСб. Между тем со второго этажа данной зоны можно лицезреть всех хэдлайнеров фестиваля.

Гостей VK Fest кроме музыкальной программы ждет общение с популярными блогерами, лекции, мастер-классы, компьютерные турниры, арт-объекты, творческие конкурсы. На протяжении всего времени для посетителей доступен будет фудкорт. Участники фестиваля в зоне "Искусство" смогут взять участие в рамках творческого конкурса на новый логотип, а также дизайн карт ПСБ. При этом творческий потенциал свой можно будет реализовать на специальных подготовленных стендах для граффити. Между тем авторов лучших работ ожидают специальные ценные призы.

Промсвязьбанк до фестиваля разыграет несколько билетов непосредственно в рамках собственной группы в соцсети «Вконтакте». Поэтому всем желающим посетить данное мероприятие предлагается следить за всеми дальнейшими новостями, а также анонсами активностей на странице Промсвязьбанка в социальной Сети.