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Польская игра про гибель подлодки «Курск» выйдет осенью

Вчера, 13:36
Польская игра про гибель подлодки «Курск» выйдет осенью
Польская студия Jujubee Games объявила дату релиза игры о гибели подлодки «Курск». Игра выйдет на ПК 11 октября 2018 года. Также объявлено, что Kursk станет доступна на консолях в начале 2019 года. 
«Kursk — первая в истории приключенческая и документальная игра, вдохновленная реальными событиями. Вы примете на себя роль шпиона, который попадает на российскую атомную подлодку К-141 "Курск". Ваша задача — собрать секретную информацию о революционных торпедах "Шквал"», — говорится в описании проекта.
Атомоход К-141 «Курск» затонул 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. В результате погибли все 118 членов экипажа. Основной версией причин катастрофы называют взрыв торпеды.

 

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