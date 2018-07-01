поиск по сайту
 

В Щиграх открыли новый вокзал

Вчера, 16:00
В Щиграх открыли новый вокзал
Сегодня после реконструкции открыли вокзальный комплекс на станции Щигры. В церемонии участвовали губернатор Курской области Александр Михайлов и начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер.  В ходе реконструкции благоустроили привокзальную площадь, отремонтировали пассажирскую платформу, модернизировали здание вокзала, зала ожидания, инженерные сети и коммуникации. Обновили систему навигации, уложили тактильную плитку. Особое внимание уделили доступности среды для маломобильных пассажиров. Открытие вокзала стало подарком жителям Щигровского района, который отмечает 90-летие. Напомним, Щигры – малая родина Александра Михайлова. Раньше он был главой района. Щигровцы оценили заслуги земляка и присвоили ему звание «Почетный гражданин Щигровского района». Вместе с удостоверением губернатор получил сегодня памятную медаль.
 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама