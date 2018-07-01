В Щиграх открыли новый вокзал

Сегодня после реконструкции открыли вокзальный комплекс на станции Щигры. В церемонии участвовали губернатор Курской области Александр Михайлов и начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер. В ходе реконструкции благоустроили привокзальную площадь, отремонтировали пассажирскую платформу, модернизировали здание вокзала, зала ожидания, инженерные сети и коммуникации. Обновили систему навигации, уложили тактильную плитку. Особое внимание уделили доступности среды для маломобильных пассажиров. Открытие вокзала стало подарком жителям Щигровского района, который отмечает 90-летие. Напомним, Щигры – малая родина Александра Михайлова. Раньше он был главой района. Щигровцы оценили заслуги земляка и присвоили ему звание «Почетный гражданин Щигровского района». Вместе с удостоверением губернатор получил сегодня памятную медаль.