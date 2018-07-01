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В школу на проспекте Дериглазова зачислили около 300 первоклассников

Вчера, 19:23
В школу на проспекте Дериглазова зачислили около 300 первоклассников
В новую школу на проспекте Дериглазова Курска уже зачислили около 300 первоклассников. Список опубликован на сайте городского комитета образования. Родителей также уведомили, что пакеты документов, которые они предоставляли в другую школу, 31-ю, переданы в школу №61. Новая школа распахнет свои двери 1 сентября. Тут решили открыть сразу 10 первых классов. Ранее администрация города объясняла это решение большим спросом на места. Тем временем, в 61-й школе набирают учителей. 

 

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