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Юных курян тренировала известная фигуристка Ирина Лобачева

Сегодня, 08:03
Юных курян тренировала известная фигуристка Ирина Лобачева
В июне в курском спорткомплексе «Арена» провели тренировочные сборы по фигурному катанию под руководством заслуженного мастера спорта России Ирины Лобачевой и фигуриста Ивана Третьякова. В сборах в первую очередь участвовали фигуристы, которые готовятся защищать честь спортшколы в новом сезоне по 2-му и 1-му спортивным разрядам. Столичные гости отметили хорошие условия для тренировок – это и достаточное количество спортинвентаря, и качественный лед. Лобачева отметила, что в Москве о таком оснащении катка могут только  мечтать. Директор курской «Арены» Владимир Беседин рассказал, что скоро инвентаря станет ещё больше. Закупят дополнительное оборудование, в том числе две «удочки» для страховки спортсменов во время изучения прыжковых элементов.
 
 
по информации пресс-службы спортшколы «Арена»

 

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