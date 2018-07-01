Из Курской области выдворили 50 иностранцев

За полгода курские приставы выдворили 50 иностранцев. Процедура проводится на основании решения суда. Поводом для принятия такого решения являются нарушение сроков пребывания на территории России либо нарушение правил трудовой деятельности. Также в отношении виновного лица применяются дополнительные административные меры – наложение штрафа, запрет въезда в Россию в течение пяти лет. Домой из Курской области отправили граждан Узбекистана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины, Вьетнама и Индии. В ближайшее время на родину поедут еще 10 иностранцев.