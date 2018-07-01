В соцсетях жители проспекта Клыкова жалуются на нашествие крыс. В качестве подтверждения делятся фотографиями грызунов. На снимке запечатлено, как в урне, установленной у подъезда одного из домов, копается крыса. В комментариях местные жители рассказали свои истории о встречах с крысами. «Вчера на детской площадке у меня под ногами 5 таких пробежало, думала умру от ужаса», «При мне месяц назад соседка звонила в управляющую компанию. Сказали, что они в курсе, эта жалоба не первая, на днях будут протравливать. Прошел месяц, крыс не убавилось. Юркают под ногами даже днем»... В местной управляющей компании журналистам "46 ТВ" пояснили, что заявки относительно крыс периодически поступают и меры сразу же предпринимаются.

фото ВК "Подслушано Клыкова, Плевицкой Курск"

