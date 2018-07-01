После победы сборной России над испанцами курянин сжег себе шевелюру

Курянин после победы сборной России над испанцами сжег себе шевелюру. Молодой человек написал в соцсетях: «Если Россия победит Испанию, то подожгу волосы». Видимо, зная об уровне российских футболистов, он полагал, что ничем не рискует. Но сборная преподнесла сюрприз. И болельщику пришлось выполнять свое обещание. Сидя в гараже на стуле с бутылкой воды в руках, молодой человек дал подпалить высоко начёсанный кок волос. Если судить по цвету огня, предварительно волосы обработали легковоспламеняющейся жидкостью. Как только огонь занялся, друг спорщика, подносивший к волосам зажигалку, погасил свет - несколько секунд шевелюра спорщика ярко пылала в темноте. Затем он потушил ее, вылив воду на голову.



фото — https://vk.com/melnik46 Сегодня, 08:06 К списку новостей