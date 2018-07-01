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В столкновении с «Газелью» погиб водитель внедорожника

Сегодня, 11:38
В столкновении с «Газелью» погиб водитель внедорожника
Накануне вечером вблизи деревни Клишино Железногорского района произошло ДТП, в результате которого один водитель погиб, другой ранен. По информации МЧС, на место происшествия выехали пожарные, сотрудники ГИБДД и медики. По прибытии было установлено, что столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и "ГАЗель". По предварительной информации, 58-летний водитель внедорожника выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, который после столкновения загорелся. Сотрудники оперативных служб констатировали смерть водителя иномарки. Водителя "ГАЗели" с ранениями отправили в медучреждение. Детали происшествия уточняются, проводится проверка.

 

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