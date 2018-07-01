В Курске отметят День поцелуя

6 июля Всемирный день поцелуя. Курск решил не оставаться в стороне от этого праздника и устроить акцию. Правда, она пройдет 7 июля. Организатором выступает "Молодежка ОНФ". Напротив ЗАГСа Сеймского округа, на площади у памятника в честь супругов святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, организуют специальное место для поцелуев. Акция направлена на то, чтобы люди не стеснялись проявлять самые искренние и теплые чувства друг к другу. Принять участие в ней приглашают всех влюбленных. Акция «Время поцелуев» стартует 7 июля в 17.00.