Курский авиаполк получил еще одну партию истребителей

В Курскую область прибыла очередная партия истребителей Су-30 СМ. Из них сформируют вторую эскадрилью. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. Боевые машины были собраны на Иркутском авиазаводе и на место постоянной службы добирались своим ходом. Одна из главных особенностей Су-30 СМ - сверхманевренность. Силовые установки позволяют машине выполнять фигуры высшего пилотажа. Также истребитель оснащен современной радиолокационной системой управления «Барс». Она способна заметить вражеский самолет на расстоянии свыше сотни километров. Одновременно радар берет на сопровождение до 15 летательных аппаратов и на 4 из них наводит оружие. На борт Су-30 СМ может принять до 8 тонн ракет и бомб.