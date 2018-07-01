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75 лет назад началась Курская битва

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75 лет назад началась Курская битва
75 лет назад, 5 июля 1943 года, началась Курская битва. Это сражение стало переломным событием в ходе Великой Отечественной войны и самым крупным танковым сражением: в нём участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. Германское командование нанесло мощные удары со стороны Орла и Белгорода в направлении Курска с целью разгромить войска Центрального и Воронежского фронтов. Схватка шла 50 дней и ночей на территории семи областей России и Украины, завершилась победой советских войск. Сегодня в Понырях, где разворачивались основные бои, открывают памятный знак «Героям-землякам». Перед решающим сражением Красной Армии нужны были свежие силы - мобилизация шла в окрестных деревнях и селах. Для многих молодых людей бои на Северном фасе Курской дуги были первыми и последними. За героические сражения в поселки Поныри звание Героя Советского Союза получили 14 бойцов.
Курская битва завершилась 23 августа. После нее стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну от немецких захватчиков и до окончания войны проводила в основном наступательные операции.

 

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