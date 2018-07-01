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В космос отправят еще две курские «Танюши»

Сегодня, 13:44
В космос отправят еще две курские «Танюши»
В августе с МКС планируется запуск второй серии интеллектуальной группировки малых космических аппаратов «Танюша-ЮЗГУ». Напомним, в августе прошлого года состоялся первый этап масштабного эксперимента: тогда на орбиту Земли были выведены два спутника, которые до сих пор успешно выполняют свои функции и передают необходимые данные. Реализацию проекта курирует Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева. 
В мае космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев потренировались в запуске курских спутников. Сделать это оказалось проще, чем их коллегам в прошлом году. С учетом полученных рекомендаций, разработчики – молодые ученые из Курска – внесли в конструкцию спутников технические изменения, а также модифицировали электронику. Теперь их задания можно изменять в режиме реального времени непосредственно с поверхности Земли. Телеметрия и голосовые сообщения теперь будут передаваться параллельно, что существенно облегчит жизнь радиолюбителям. Со спутниками смогут связаться радиолюбители со всего мира по позывным RS8S и RS9S. Стоит отметить, что пообщаться с «Танюшами-ЮЗГУ» можно уже сейчас. Спутники, которые были запущены в прошлом году, имеют позывные RS6S и RS7S.
Стоит отметить, что помогать Олегу Артемьеву в реальном запуске будет уже не Антон Шкаплеров. В начале июня он вернулся на Землю. Его место занял Сергей Прокопьев. Для уроженца Свердловска (ныне Екатеринбурга) это дебютное посещение Международной космической станции.

 

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