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26-летний курянин шантажировал школьниц интимной перепиской

Сегодня, 13:54
26-летний курянин шантажировал школьниц интимной перепиской
Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Курска, его обвиняют в сексуальных преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Как рассказали в СК, в 2015-2017 годах обвиняемый, используя свою страницу в соцсети «ВКонтакте», знакомился с девочками 11-12 лет. Курянин обсуждал с ними темы сексуальных отношений и поведения, относящегося к сфере половых отношений. Более того, в переписке злоумышленник путем шантажа, под угрозой распространения компрометирующих сведений в Интернете, заставлял потерпевших делать свои интимные фотографии и видеоматериалы и направлять ему. От действий извращенца пострадали 4 девочки, проживающие в Екатеринбурге, Владимире, Московской области и Краснодарском крае. О совершенных им преступлениях стало известно после того, как одна из матерей потерпевших, увидев у дочери переписку, обратилась с заявлением о совершенном преступлении. Остальных жертв установили после того, как изъяли у курянина компьютер.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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