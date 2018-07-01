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Гендиректор организации 4 года проведет в тюрьме за налоговое преступление

Сегодня, 14:08
Гендиректор организации 4 года проведет в тюрьме за налоговое преступление
К четырем годам лишения свободы приговорил суд  генерального директора ООО «Феникс Групп». Оно зарегистрировано в Железногорске и является основным перевозчиком для группы местных предприятий. Руководителя признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве.
Как рассказали в СК, гендиректор предприятия не заплатил 18 миллионов рублей налогов. Кроме того, он представил декларацию с ложными сведениями и дважды мошенническим путем из федерального бюджета получил возмещение  - более 1 миллиона 200 тысяч рублей.
Общий ущерб превысил 25 миллионов рублей. В ходе следствия наложили арест на имущество предприятия, а это 18 единиц транспортных средств общей стоимостью более 34 миллионов рублей.

 

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