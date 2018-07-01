В "Читающем троллейбусе" расскажут о Петре и Февронии Муромских

Сегодня в Курске в путешествие вновь отправится "Читающий троллейбус". Акция посвящена Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Организаторы расскажут пассажирам историю любви святых Петра и Февронии, которые стали образцами супружеской верности и семейного счастья. Курские поэты и писатели прочтут свои произведения о семье, любви и верности. В салоне троллейбуса у «открытого» микрофона прочтут стихотворения и юные дарования. Пассажиры получат в подарок символ праздника - ромашку, на лепестках которой размещены поздравления, а также высказывания о семье известных писателей и поэтов. «Читающий маршрут» станет счастливым для пассажира, который первым войдет в троллейбус на остановке «Парк Героев Гражданской войны», он получит подарок от организаторов акции. Стартует троллейбус с Красной площади в 11.00, далее проследует по маршруту № 1.



