поиск по сайту
 

В "Читающем троллейбусе" расскажут о Петре и Февронии Муромских

Сегодня, 08:05
В
Сегодня в Курске в путешествие вновь отправится "Читающий троллейбус". Акция посвящена Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Организаторы расскажут пассажирам историю любви святых Петра и Февронии, которые стали образцами супружеской верности и семейного счастья. Курские поэты и писатели прочтут свои произведения о семье, любви и верности. В салоне троллейбуса у «открытого» микрофона прочтут стихотворения и юные дарования. Пассажиры получат в подарок символ праздника - ромашку, на лепестках которой размещены поздравления, а также высказывания о семье известных писателей и поэтов. «Читающий маршрут» станет счастливым для пассажира, который первым войдет в троллейбус на остановке «Парк Героев Гражданской войны», он получит подарок от организаторов акции. Стартует троллейбус с Красной площади в 11.00, далее проследует по маршруту № 1.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама