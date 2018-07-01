Скончался курянин, пострадавший при взрыве в бомбоубежище

В больнице скончался 18-летний житель Льгова, который получил ожоги во время строительно-отделочных работ в бомбоубежище. За жизнь его 19-летнего товарища медики продолжают борьбу. Факт смерти молодого человека изданию "ДДД" подтвердили в СК. Материалы проверки переданы в курский следственный отдел на транспорте. Там будет принято процессуальное решение. Напомним, взрыв во Льгове произошел 29 июня. Юноши 18-ти и 19-ти лет грунтовали стены и пол защитного сооружения. В какой-то момент концентрация паров праймера стала так высока, что произошло воспламенение, последовал взрыв.