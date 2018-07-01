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Дорожники работают на улицах ВЧК, Малых и Красной площади

Сегодня, 08:05
Дорожники работают на улицах ВЧК, Малых и Красной площади
Власти Курска рассказали о ходе ремонта автомобильных дорог. На эти цели город получил субсидию в 240 миллионов рублей. Как сообщили в инспекции ЖКХ, работы по улицам Магистральная, Карла Маркса, Дубровинского и  проспекту Ленинского Комсомола уже завершены. Сейчас подрядчики закончили фрезерование верхнего слоя покрытия по улицам Красный Октябрь, ВЧК, Малых, 50 лет Октября и Красной площади и приступили к подготовительным мероприятиям для укладки нового дорожного полотна. Подчеркивается, что вместе с дорогами отремонтируют смотровые колодцы инженерных коммуникаций, которые расположены на проезжей части. Это в дальнейшем предотвратит просадку люков. Так, например, на Малых насчитали 54 люка, на ВЧК – 13, ещё 27 - на улице Красный Октябрь. Кроме того, на отдельных участках меняют бортовые камни. Завершить все ремонтные работы планируют к августу.

 

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