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Производство спирулины в Курской области расширяется

Сегодня, 08:04
Производство спирулины в Курской области расширяется

В Курской области запустят вторую очередь предприятия по выращиванию спирулины. Это единственное подобное производство в стране. Владелец предприятия - профессор МГУ Михаил Лямин. Он начал собственное дело около родительского дома 30 лет назад, разместив искусственные водоемы. Они подсвечиваются лампами, растения получают специальный раствор для питания. 11-го июля ученый запустит вторую очередь производства. Если до этого курянин собирал примерно по 10 литров спирулины. После ввода в эксплуатацию «второй линии» объем возрастет до 600 литров. По заверению Лямина, в свое производство он вложил 10 миллионов рублей. После сушки водорослей получается порошок, который можно употреблять в качестве пищевой добавки, делать оздоровительные растворы и косметику. В областной администрации рассказали, что в поныровской школе в обед детям стали добавлять спирулину. После этого заметно улучшилась успеваемость, ученики перестали болеть.

 

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