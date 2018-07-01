Во Льгове за многочисленные нарушения закрыли торговый центр

Во Льгове закрыли торговый центр. Решение о приостановлении деятельности вынес суд после того, как в заведении с проверкой побывали сотрудники прокуратуры, МЧС и Стройнадзора. Они выявили многочисленные нарушения градостроительного законодательства, строительных норм, требований пожарной безопасности. Судебный пристав уже посетил опасный торговый центр и составил акт об административном приостановлении деятельности. Приставу предстоит сюда наведываться часто, чтобы следить, как исполняется решение суда. Руководителя торгового центра предупредили об ответственности в случае нарушений. Закрыт во Льгове ТЦ будет «до разрешения спора по существу и вступления в законную силу судебного акта по итогам рассмотрения дела» - уточнили в службе судебных приставов.



