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«Авангард» взял верх над воронежским «Факелом»

Сегодня, 11:40
«Авангард» взял верх над воронежским «Факелом»
В четверг курский «Авангард» провёл третий контрольный матч в текущем летнем межсезонье. На этот раз соперником курян стал воронежский «Факел». Команда Игоря Беляева одержала первую победу в первом домашнем спарринге. Товарищеская встреча, прошедшая на стадионе загородной базы «Сейм», завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме. Отличились Роман Минаев и Артём Федчук, которые вышли на поле в ходе двойной замены. До этого куряне уступили соседу по Черноземью на выезде в Воронеже – 0:1, а в подмосковных Химках проиграли клубу премьер-лиги столичному «Спартаку» — 0:2. 

 

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