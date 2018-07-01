Куряне чаще всего жалуются в Банк России на страховые компании

В январе-мае в Банк России поступило 711 обращений от жителей Курской области. Больше половины из них - это жалобы на страховые организации. Как отмечает управляющий Отделением по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников, среди таких обращений большая часть (44,4%) касались вопросов ОСАГО. Чаще всего они были связаны с неверным применением коэффициента бонус-малус (159 обращений за пять месяцев), оформлением электронного полиса (86 обращений) и отказом в оформлении полиса (11 обращений).

Только 1% жалоб, поступивших от курян в Банк России, касался работы микрофинансовых организаций.

Наибольшую долю потребителей банковских услуг занимают жалобы по вопросам потребительского кредитования - 46%. С начала года 13% всех обращений в отношении деятельности банков касалось вопросов ипотечного кредитования, 10 % - банковских карт и банкоматов.

«Самый простой способ написать обращение в Банк России – через интернет-приемную на официальном сайте www.cbr.ru. При подаче жалобы нужно предварительно подготовить документы, связанные с описываемой проблемой. Это позволит рассмотреть ее более детально и максимально быстро, – поясняет Евгений Овсянников. – Потребителю можно и нужно отстаивать свои права, а для Банка России важно получать обратную связь. Это позволяет нам вместе формировать цивилизованный рынок финансовых услуг».