Тим первым в области завершил программу по благоустройству

Поселок Тим первым в Курской области справился с программой по благоустройству. Здесь работы по обновлению дворов и общественных территорий уже завершились. Отремонтировали два двора и часть «Парка Героев». На это потратили 1 миллион 300 тысяч рублей.

Как пояснил глава поселка Тим Алексей Каракулов, "в непосредственной близости от парка находятся библиотека, кинотеатр, школа, спортивный комплекс, редакция местной газеты. И теперь их связывает общая благоустроенная площадка, на которой установлены фонари, лавочки, уложено дорожное покрытие, появился даже «библиотечный дворик».

Помимо этого, в поселке за счет экономии, образовавшейся в процессе закупочных процедур, привели в порядок не только два запланированных двора, но и частично благоустроили еще четыре. Для сравнения: в Курске к работе еще не приступили. Подрядчики трудятся лишь в нескольких дворах в Северо-Западном микрорайоне.