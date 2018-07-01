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Тим первым в области завершил программу по благоустройству

Сегодня, 12:08
Тим первым в области завершил программу по благоустройству
Поселок Тим первым в Курской области справился с программой по благоустройству. Здесь работы по обновлению дворов и общественных территорий уже завершились. Отремонтировали два двора и часть «Парка Героев». На это потратили 1 миллион 300 тысяч рублей. 
Как пояснил глава поселка Тим Алексей Каракулов, "в непосредственной близости от парка находятся библиотека, кинотеатр, школа, спортивный комплекс, редакция местной газеты. И теперь их связывает общая благоустроенная площадка, на которой установлены фонари, лавочки, уложено дорожное покрытие, появился даже «библиотечный дворик». 
Помимо этого, в поселке за счет экономии, образовавшейся в процессе закупочных процедур, привели в порядок не только два запланированных двора, но и частично благоустроили еще четыре. Для сравнения: в Курске к работе еще не приступили. Подрядчики трудятся лишь в нескольких дворах в Северо-Западном микрорайоне.

 

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