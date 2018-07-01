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В центре Курска на 2 недели отключают горячую воду

Вчера, 08:03
В центре Курска на 2 недели отключают горячую воду
В центре Курска на 2 недели отключают горячую воду. С 10 по 23 июля от улицы Красной Армии до Кавказской не будет горячей воды. «Квадра» начинает гидравлические испытания теплосетей, подключенных от ТЭЦ-4. Как пояснили в компании, опрессовкой теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-4 завершается первый этап подготовки к отопительному сезону. Трубопроводы испытают на прочность и плотность. При необходимости, некоторые участки заменят на новые.

 

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