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В ДТП на улице Карла Маркса пострадали женщина и 4-месячный ребенок

Вчера, 12:44
В ДТП на улице Карла Маркса пострадали женщина и 4-месячный ребенок
Серьезное ДТП с пострадавшими произошло 5 июля в Курске. На перекрестке улиц Карла Маркса и Дериглазова дорогу не поделили две иномарки, за рулем которых были женщины. По предварительным данным, 58-летняя курянка на автомобиле «Фольксваген Поло», двигаясь со стороны проспекта Победы в направлении поселка Северный, столкнулась с «Пежо». Во французской машине, которая выезжала со стороны ТЦ «Метро», за рулем находилась 22-летняя девушка, а 4-месячный ребенок был пристегнут в удерживающем детском кресле. В результате столкновения молодая мама и малыш получили травмы. Их доставили в больницу.

 

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