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За экстремистское видео в соцсети курянин заплатит штраф

Вчера, 12:49
За экстремистское видео в соцсети курянин заплатит штраф
Молодой житель Курского района заплатит штраф в 30 тысяч рублей за размещение экстремистского видео у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».
Как пояснили в прокуратуре, инцидент произошел два года назад. 17-летний подросток разместил в соцсети со своего смартфона видеоролики, открытые для просмотра неограниченному кругу лиц. На них и натолкнулись сотрудники правоохранительных органов. Экспертиза усмотрела в видеоматериалах признаки возбуждения межнациональной розни. Юноша признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

 

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