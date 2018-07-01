За экстремистское видео в соцсети курянин заплатит штраф

Молодой житель Курского района заплатит штраф в 30 тысяч рублей за размещение экстремистского видео у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

Как пояснили в прокуратуре, инцидент произошел два года назад. 17-летний подросток разместил в соцсети со своего смартфона видеоролики, открытые для просмотра неограниченному кругу лиц. На них и натолкнулись сотрудники правоохранительных органов. Экспертиза усмотрела в видеоматериалах признаки возбуждения межнациональной розни. Юноша признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.