Николай Карамышев представит Курск в Гонке звезд "За рулем"

Завтра, 7 июля, на автодроме Moscow Raceway пройдет гонка звезд «За рулем», приуроченная к 90-летию журнала. Первая прошла на Московском ипподроме 40 лет назад. В этом году в ней примут участие более 50 автогонщиков. Среди них титулованные российские и зарубежные пилоты. В их числе и двукратный чемпион Кубка Европы Николай Карамышев, представляющий Курскую область. Дважды он становился обладателем главного и переходящего приза «Гонки звезд» - Бронзовой шины.



