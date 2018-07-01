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Николай Карамышев представит Курск в Гонке звезд "За рулем"

Вчера, 14:20
Николай Карамышев представит Курск в Гонке звезд
Завтра, 7 июля, на автодроме Moscow Raceway пройдет гонка звезд «За рулем», приуроченная к 90-летию журнала. Первая прошла на Московском ипподроме 40 лет назад. В этом году в ней примут участие более 50 автогонщиков. Среди них титулованные российские и зарубежные пилоты. В их числе и двукратный чемпион Кубка Европы Николай Карамышев, представляющий Курскую область. Дважды он становился обладателем главного и переходящего приза «Гонки звезд» - Бронзовой шины.

 

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