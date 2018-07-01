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Скончался второй пострадавший при взрыве во Льгове

Вчера, 14:42
Скончался второй пострадавший при взрыве во Льгове
В больнице скончался 19-летний житель Льгова, пострадавший при строительно-отделочных работах в защитном сооружении на местной железнодорожной станции. Об этом со ссылкой на следствие сообщило издание "ДДД".
Ранее мы рассказывали: взрыв на защитном сооружение станции «Льгов» произошел 29 июня. Юноши 18-ти и 19-ти лет грунтовали битумным праймером стены и пол бомбоубежища. В какой-то момент концентрация паров праймера стала такой, что произошло воспламенение, а следом взрыв.
Медикам не удалось спасти 18-летнего пострадавшего. Теперь скончался и его товарищ. В деталях трагедии разбираются следователи. 

 

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