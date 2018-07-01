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Треть курян выбирает ВУЗ по уровню престижа

Вчера, 08:00
Треть курян выбирает ВУЗ по уровню престижа
Центр регионального развития выяснил, какие критерии являются определяющими при выборе ВУЗа для жителей Курской области. 31% респондентов в первую очередь обращают внимание на репутацию, престиж и известность учебного заведения.  Для 27% участников опроса при выборе ВУЗа важно наличие сильной научной школы на выбранном направлении. Почти 21% выбирает ВУЗ исходя из стоимости обучения. Около 13% считают принципиально важным близость к дому или возможность получения жилья на период обучения. Низкие проходные баллы и простота поступления являются определяющим фактором для 11% респондентов. 5,5% при выборе ВУЗа обращают внимание на внеучебную жизнь, наличие спортивных или развлекательных сообществ, секций.

 

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