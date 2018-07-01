Открывается фестиваль "Царские дни в Курске"

Сегодня начинается православный фестиваль "Царские дни в Курске". Его организует епархия. В программе - целый ряд выставок. Например, по курским храмам проедет передвижная выставка «Венценосная семья». В краеведческом музее организована экспозиция, посвященная периоду правления императора Николая II. В Асеевке пройдет филателистическая выставка «Романовы на почтовой марке». Центральным событием станет торжественное богослужение в храме святых Царственных страстотерпцев 17 июля в 8.00. Накануне вечером всенощное бдение начнется в 17.00.

В середине июля исполняется 100 лет со дня расстрела последнего российского императора Николая II и членов его семьи. Николай II дважды посещал Курскую губернию. В конце лета 1902 года он участвовал в больших военных маневрах под Курском. В губернском центре император посетил Знаменский и Сергиево-Казанский соборы, общину сестер милосердия Красного Креста, Дом губернатора, а также Дворянское собрание, где участвовал в торжественном открытии памятника Александру III. В ноябре 1914 года, следуя в Кавказскую действующую армию, Николай II сделал короткую остановку в Курске.







