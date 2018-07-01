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Министр культуры России поблагодарил ветерана из Курска за победу

Вчера, 15:27
Министр культуры России поблагодарил ветерана из Курска за победу
Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Булатова поблагодарил за победу министр культуры Владимир Мединский. Он вручил ветерану редкое подарочное издание военных карт боев Великой Отечественной войны. Чествование героя прошло в стенах столичного Музея Победы в ходе заседания оргкомитета по подготовке празднования 75-летия Курской битвы. Мединский подчеркнул, что современники чтут вклад ветеранов в победу и хранят память об их подвигах.
93-летний ветеран начал свой боевой путь с Курской битвы. В 1943 году он сражался на северном фасе Курской дуги в составе саперного подразделения.  Сегодня Михаил Булатов, к сожалению, последний из ныне живущих в Курской области участников войны, удостоенных за боевые подвиги звания Героя Советского Союза.
Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года и стала одним из самых масштабных и важных столкновений Великой Отечественной войны. В нем с обеих сторон приняли участие более двух миллионов человек, шести тысяч танков и четырех тысяч самолетов. Победа Красной Армии привела к окончательному переходу стратегической инициативы в войне от нацистской Германии и ее союзников к СССР. 

 

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