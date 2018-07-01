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Суд вынес приговор оставившей в машине ДПС деньги курянке

Вчера, 08:05
Суд вынес приговор оставившей в машине ДПС деньги курянке
Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летней жительницы Курска. Она признана виновной в покушении на дачу взятки. Как рассказали в прокуратуре, этой весной автомобилистка нарушила ПДД, не уступив дорогу пешеходу, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. В связи с этим машину остановил инспектор ДПС. Он пригласил водителя для ознакомления с видеозаписью и для составления протокола. Не желая быть привлеченной к административной ответственности, женщина предложила инспектору взятку. Получив отказ, нарушительница попыталась оставить в служебном автомобиле ДПС 500 рублей. О ее действиях сотрудник полиции сообщил руководству. Суд признал курянку виновной в покушении на взятку и приговорил к штрафу в 10 тысяч рублей. Также за непропуск пешехода ей всё равно придется заплатить штраф в 1500 рублей. 

 

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